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Akaryakıt zammı öncesinde benzin istasyonlarında kuyruk

Vatandaşların, zamsız fiyattan akaryakıt alabilmek için benzin istasyonlarında beklediği görüldü

25 Şubat 2022 19:50

Benzinin litresine yapılacak 1 lira 61 kuruş, motorinin litresine ise yapılacak 1 lira 51 kuruş zam öncesinde benzin istasyonları önünde kuyruk oluştu.

Benzine yapılan ve bu geceden itibaren uygulanacak zam, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından duyuruldu. EPGİS, “26 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 1,61 motorinde 1,51 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" açıklamasını yaptı.

Zammın yürürlüğe girmesinden önce benzin istasyonları önünde kuyruk oluştu. İstanbul Maslak’taki bir benzin istasyonunun önünde vatandaşların, zamsız fiyattan akaryakıt alabilmek için beklediği görüldü.

Kaynak: ANKA

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