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Akaryakıt istasyonunda birbirini bulamayan adamlar güldürdü

02 Mart 2022 09:20

Bir akaryakıt istasyonunda bir türlü birbirini bulamayan adamların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde akaryakıt istasyonu çalışanı ve müşterinin bir süre birbirlerini görememesi güldürdü.

Benzin istasyonundaki araç sahibi ile istasyon çalışanı, benzin doldurma işleminin ardından fiş teslimatı için birbirlerini ararken bir türlü birbirini göremedi. Aracın etrafında birbirini arayan müşteri ve akaryakıt istasyonu çalışanının o anlarını güvenlik kamerası kaydetti. 


Müşterinin geri gelmesinin ardından ikili birbirini bulmayı başardı. Sosyal medyada çok sayıda beğeni alan bu görüntüler izleyenleri güldürdü.

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