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Akaryakıt fiyatlarının eleştirildiği video viral oldu

Benzinin litresi ise 7.76 liradan, motorinin litresi ise 7.30 liradan satılıyor

05 Ekim 2021 13:43

Akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasına tepki göstermek için çekilen bir video sosyal medyada viral oldu. Videoda pompacı, 10 liralık yakıt almak isteyen sürücüye "Buna bu kadar" diyerek yakıtı sadece koklatıyor. 

Geçtiğimiz günlerde LPG oto gaza rekor bir zam geldi. 71 kuruşluk fiyat artışının ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 5.90 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise 7.76 liradan, motorinin litresi ise 7.30 liradan satılıyor. 

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