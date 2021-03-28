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Akan trafikte yol verme tartışması

28 Mart 2021 09:42

İstanbul Şile’de yol verme tartışmasına girip trafiği tehlikeye sokan sürücüler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülerin ifadesinde birbirlerine şaka yaptıklarını söyledikleri ortaya çıktı. Sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu o anlar kameraya yansıdı.

Şile yolunda 21 Mart günü trafikte yol verme tartışmasına giren iki sürücü, araçlarını birbirine çarptırarak ilerlemişlerdi. İki şeritli yolu paylaşamayan sürücüler, yağmura rağmen hızlarını kesmemişti. Bir süre sonra yol verme inatlaşması bu kadarına da pes dedirten görüntüler ortaya çıkarırken, bu görüntüler aynı yolda seyahat eden başka bir sürücü tarafından görüntülenmişti.

Jandarma adım adım iz sürdü

Bu görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yüzlerce güvenlik kamerası izlendikten sonra ilk olarak araçların plakalarına, buradan da araçların sürücülerine ulaşıldı.

"Trafikte şakalaşıyorduk" dediler

Jandarma ekiplerince haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınan Ş.Ş. ve N.Y. isimli sürücülerin sorgulamalarında, yakın arkadaş olduklarını, kendilerinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayarak böyle tehlikeli araç kullanmalarını ise birbirlerine şaka yapmak maksadıyla yaptıklarını belirttikleri ortaya çıktı.

İdari para cezası uygulandı

İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen araçların Ş.Ş. ve N.Y. isimli sürücülerine; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği ceza yazılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de idari para cezası olmak üzere toplam 7 bin 728 TL para cezası uygulandı

İdari para cezası ile kurtulamadılar

Ayrıca söz konusu şahıslar hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

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