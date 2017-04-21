AKAM Başkanı: Ak Parti'nin oyu yüzde 40'a düştü

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, "Bizim tahminimiz yüzde 53 hayırdı. Yüzde 53'ün çok üzerinde hayır çıktı. Ak Parti'nin oyları yüzde 40. Ak Parti güçlü olduğu her yerde oy kaybetti” dedi. KRT'de Çağlar Cilara'ya konuk olan ve daha öncesinde şirketini kapatma kararı alan AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, “"Şaibeli demek doğru düzgün yapılıp yapılmadığı belli olmadığı anlamındadır. Bu seçim şaibeli değil, bu seçim yüzde yüz hileli bir seçimdir, yüzde yüz eminim. Problemimiz sandıktan ne çıktığı değil, sandığa ne girdiği. Adalet Kalkınma Partisi sandıktan çıkanı değil, sandığa giren millet iradesini yok sayıyorlar. Sandığa giren çıkmadı zaten problem burada. Sandığa giren belli, sandığa net olarak hayır girdi” ifadelerini kullandı.