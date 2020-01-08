Akalan ailesi soğuk havada çadırda yaşıyor: Çocuklarım sürekli hastalanıyor, yetkililerden yardım bekliyoruz

Elazığ'da, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde 6 kişilik Akalan ailesi yıllardır çadırda yaşıyor. Ali zor şartlarda yaşamını sürdürüyor.

Eşinin çoban olduğunu söyleyen 4 çocuk annesi Nurgül Akalan, 9 yıldır çadırda yaşadıklarını belirterek, soğuk hava nedeniyle çocuklarının sürekli hasta olduğunu söyledi.

'Karanlıkta oturuyoruz, çocuklarım ders çalışamıyorlar'

Çadırda elektrik olmadığından dolayı çocuklarını ders çalışamadığını belirten Nurgül Akalan, kendi imkanları ile güneş enerjisi paneli kurduklarını ancak kışın güneş olmadığı için karanlıkta kaldıklarını söyledi.

Yakın zamanda bir çocuğunu kaybettiğini dile getiren Akalan, "Çadırda yaşayan 4 çocuğum soğuktan dolayı sürekli hasta oluyorlar. 9 yıldır çadırda yaşıyoruz. Eşyalarımız yok. Eşim Karakoçan'da çobanlık yapıyor. Çocuklarım her zaman hasta. Soğuktan dolayı grip oluyorlar. Kendi imkanlarımız ile güneş enerjisi yaptık. Güneş enerjisi olmadığı zaman elektriğimiz olmuyor. Karanlıkta oturuyoruz. Televizyonumuz bile yok. Çoğu zaman çocuklarım ders çalışamıyorlar, elektrik olmadığı için. Mecburen derslerini yapamıyorlar. Yetkililerden yardım bekliyorum. Isınacak bir yuvamız olsun" dedi.