Akademisyenden tepki çeken ifadeler: "Babamı aydınlanmacı sapık doktorların elinden almaya çalışıyorum"

İstanbul Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders veren Recep Seymen canlı derste kanser hastası babasına kemoterapi yöntemini uygulayan doktorlar hakkında tepki çeken yorumlarda bulundu. Seymen'in tepki çeken ifadeleri öğrenciler tarafından anbean kaydedildi.

soL’da yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Recep Seymen çevrimiçi ders sırasında babasının yemek borusu kanseri olduğunu anlattı. Öğrencilerin kaydettiği videoda Seymen, ”Babamı bu aydınlanmacı sapıkların elinden almaya çalışıyorum, aydınlanmacı sapık doktorların... Kemoterapi, radyoterapi bu tür sapıklıkları anlayamıyoruz, bağışıklık sistemi çökerterek tedavi etme yöntemi, manyaklık, sapıklık, aydınlanmacı sapkınlar” ifadelerini kullandı.

Akademisyen Seymen daha önce de Ensar Vakfı’nda yaşanan tecavüz olayı için “Kazadır, bir kez olmuştur, istisnadır” yorumunu yapmış, derste söylediği bu sözler yine öğrencilerin çektiği video görüntülerle ortaya çıkmıştı. Seymen 2014 yılında MHP’den Güngören Belediye Başkan adayı olmuştu.