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Akademisyenden online derste tepki çeken, cinsiyetçi sözler!

"Sen erkek oldun da ne işe yaradın?"

04 Aralık 2020 13:57

Marmara Üniversitesi Tarih bölümünde akademisyen olan Fehmi Yılmaz'ın canlı derste bir tarihçiye yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandı. Öğrencilerin kamerasına yansıyan görüntülerde akademisyen, "Sen erkek oldun da ne işe yaradın? O narin ve kadınlaşmış erkan dediğin insanlar, o sistemi 600 sene yaşadı. Senin gibi ipsiz, köksüz adamlar olsaydı o sistem 600 sene yaşamazdı" dedi. 

ANKA'nın haberine göre, Yılmaz’dan ders alan öğrenciler, akademisyenin genellikle böyle ifadeler kullandığını belirterek, "cinsiyetçi akademisyen istemiyoruz" dediler. Öğrencilerin kamerasına yansıyan görüntülerde, Yılmaz'ın konuşması şöyle;

“Sen erkek oldun da ne işe yaradın? Narin ve kadınlaşmış erkan…O narin ve kadınlaşmış erkan dediğin insanlar, o sistemi 600 sene yaşadı. Senin gibi ipsiz, köksüz adamlar olsaydı o sistem 600 sene yaşamazdı. Ahmet Refik güya ünlü bir tarihçidir ama beş para etmez. Dedesine, atasına, geçmişine, dününe küfreden adamdan hayır çıkmaz. Kendi tarihine küfreden bizden başka millet yoktur arkadaşlar.”

Kaynak: ANKA

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