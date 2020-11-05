T24 LogoT24 Logo
Haberler

Akademisyen Özpek’ten Habertürk’e: Hiçbir akademik birikimi olmayanları izlettiğiniz için ya cahil, ya kötüsünüz

05 Kasım 2020 11:55

T24 Haber Merkezi

ABD'nin kritik seçimi sürerken, Türk televizyonlarında seçimi yorumlayan yorumculara eleştiriler geliyor. 

Daktilo1984 yazarı akademisyen Burak Bilgehan Özpek de eleştirilere katılarak "Ülkemizde Türk-Amerikan ilişkileri veya Amerikan Politikaları çalışan birçok akademisyen, büyükelçi ve bürokrat varken bu konuda hiçbir akademik veya mesleki birikimi olmayan insanları vatandaşlara izlettiğiniz için ya cahil editörleriniz var ya da kötü niyetlisiniz" diye konuştu. 

ETİKETLER

burak bilgehan özpekdaktilo 1984akademiabdseçim

Diğer Videolar

Bingöl'de bir vatandaşın "Koronavirüs aşısı gelirse olur musunuz?" sorusuna yanıtı: Açız, bize idare lazım; aşı değil

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Aralık 2020

Oğlunun vergi yorumu için “Silivri soğuktur” şakası yapılınca AKP'li Özlem Zengin...

Leyla Güven'in tutuklanmasını protesto eylemine polis müdahalesi; HDP'li vekil Musa Piroğlu tekerlekli sandalyeden düşürüldü

HDP Van il örgütünden Leyla Güven için basın açıklaması: AKP iktidarı çözümsüzlük ısrarını bir kez daha göstermiştir

Atalay Filiz’in akıl sağlığına ilişkin yeniden rapor alınacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Anne-kızın aşık olduğu 'Adnan Hoca'nın' başka mağdurları da olduğu...

Cumhurbaşkanlığındaki canlı müzikli akşam yemeğinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İBB, kamu zararına yol açacağı gerekçesiyle Çamlıca Camisi’ne metro projesini...

Saray'da ağırlanan Iraklı vali ülkesine döndü, Türkiye için "işgalci" dedi!...

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı...

Tarım Kredi Genel Müdürü: 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Anne-kızın aşık olduğu 'Adnan Hoca'nın' başka mağdurları da olduğu...

Cumhurbaşkanlığındaki canlı müzikli akşam yemeğinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24