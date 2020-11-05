Akademisyen Özpek’ten Habertürk’e: Hiçbir akademik birikimi olmayanları izlettiğiniz için ya cahil, ya kötüsünüz

T24 Haber Merkezi

ABD'nin kritik seçimi sürerken, Türk televizyonlarında seçimi yorumlayan yorumculara eleştiriler geliyor.

Daktilo1984 yazarı akademisyen Burak Bilgehan Özpek de eleştirilere katılarak "Ülkemizde Türk-Amerikan ilişkileri veya Amerikan Politikaları çalışan birçok akademisyen, büyükelçi ve bürokrat varken bu konuda hiçbir akademik veya mesleki birikimi olmayan insanları vatandaşlara izlettiğiniz için ya cahil editörleriniz var ya da kötü niyetlisiniz" diye konuştu.