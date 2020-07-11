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Akademi, siyaset ve basın dünyasında iz bıraktı; Ahmet Taner Kışlalı 81 yaşında

Cumhuriyetçi/Atatürkçü görüşün en etkili teorisyenlerinden eski Kültür Bakanı Prof. Kışlalı, 60 yaşındayken katledildi

11 Temmuz 2020 15:19

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Türkiye’de akademi, siyaset ve basın dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, tam 81 yıl önce, 10 Temmuz 1939’da doğdu. Cumhuriyetçi/Atatürkçü görüşün en etkili teorisyenlerinden olan siyaset bilimi profesörü Kışlalı, yaklaşık 21 yıl önce, 21 Ekim 1999’da, Ankara’daki evinin önünde otomobilinin üzerine yerleştirilen bombayla yapılan terör saldırısında, 60 yaşındayken hayatını kaybetti.

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (Mülkiye) bitiren, Paris Üniversitesi’ndeki anayasa hukuku ve siyaset bilimi doktorasını “Modern Türkiye’de Siyasi Güçler” üzerine yapan Kışlalı, Türkiye’ye döndükten sonra Hacettepe Üniversitesi, Mülkiye ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

Akademik hayatının yanı sıra Yeni Gün gazetesi ve Yankı dergisinden Cumhuriyet gazetesine uzanan çizgide yazdığı yazılarla basın dünyasının da iddialı yazarlarından olan Prof. Kışlalı, 1977 seçimlerinde CHP’den İzmir Milletvekili olarak parlamentoya girdi, Bülent Ecevit Hükümeti’nde “Kültür Bakanı” olarak görev aldı. Gazeteci Zeynel Lüle, Tele 1’de yayınlanan Gün Ortası programında “karanlığa karşı giden yolda engel görüldüğü için katledildiğini” vurguladığı Ahmet Taner Kışlalı’yı, 81. Doğum günü eşliğinde andı.

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