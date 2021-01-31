"AK Partili olarak söylüyorum" dedi: "Bugüne kadar sadece CHP'den yardım aldık"

CHP PM üyeleri Eren Erdem, Sevgi Kılıç ve CHP Beykoz Gençlik Kolları üyeleri, semt semt gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi. CHP heyetinin sohbet ettiği çift, ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntıları anlatırken, hiçbir destek göremediklerini söyledi. Kadın, "CHP böyle şöyle' diyorlar ama ben bir AK Partili olarak söylüyorum; bugüne kadar tek CHP’den yardım geldi bu eve" dedi.

Kaynak: ANKA