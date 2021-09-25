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Ailesi tarafından yıllarca istismar edilen Dilek, yaşadıklarını anlattı: Ailem beni inşaat malzemesi karşılığında sattı

"Bana bu kötülüğü niye yaptılar bilmiyorum"

25 Eylül 2021 10:29

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Dilek Albayrak, 12 yaşından bu yana ailesinin kendisine madde kullandırarak başka adamlarla ilişkiye zorladıklarını anlattı.

12 yaşından beri ailesi tarafından sürekli başkalarına satıldığını söyleyen Dilek, "Satıldıktan sonra annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar" dedi.

Anlattıkları ile stüdyodaki herkesi ağlatan Dilek, dün yayınlanan canlı yayında  "Ailem beni inşaat malzemesi karşılığında sattı. 1 kilo balık için balıkçıya da sattılar" dedi. 

Eşiyle çıktığı canlı yayında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Dilek, "Ailem beni sattıktan sonra oturup bizi izliyorlardı" deyince sunucu Didem Arslan Yılmaz da gözyaşlarına hakim olamadı.

İsimlerini vermeden peş peşe yayına bağlanan köy halkı da Dilek'in "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere satıldığına şahit olduklarını söyledi.

Bunun üzerine anlatmaya devam eden Dilek, "Hepsi doğru. Babamın ailesinden miras kalan bir yer vardı bize de oraya ev yaptırdık. Yaptırırken de ailem eşya ve inşaat malzemesi alanlara beni kullandırdı. Hepsi de akrabamdı. Bunu her eşya alındığında yaptılar. Bana bu kötülüğü niye yaptılar bilmiyorum" dedi.

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