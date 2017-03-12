Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Türk Başkonsolosluğundan böyle ayrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya girişinin engellenmesi sonrası ülkeye giriş yapmaya çalışan Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da engellendi. Reuters Haber Ajansı başkonsolosluğa girişi engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'istenmeyen adam' ilan edilerek sınırdışı edilmek üzere sınıra götürüldüğünü bildirdi. Bakan Kaya yaklaşık 5 saattir Rotterdam Başkonsolosluğu yakınlarında bekletiliyordu. Twitter hesabından açıklama yapan Kaya, "Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum. Bu faşist uygulama karşısında Demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor! Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.