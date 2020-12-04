Aile sağlığı merkezinde maske uyarısı yapan doktora saldırı

İstanbul Avcılarda bir aile sağlığı merkezinde maske takmadığı için uyarılan kadın, uyaran doktoru darp edip hakaretler savurarak “Elimde kalırsın” dedi. Yaşanan anlar hem doktorun cep telefonu kamerası hem de güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olaydan sonra uzaklaşan kadın için doktor "Beyaz Kod" vererek şikayetçi oldu.

İddiaya göre sağlık merkezine maskesiz giren kadın doktor Yağmur Turan'a soru sormak istedi. Turan maskesiz kadına maske takması gerektiğini hatırlattıktan sonra maskesiz kadın buna tepki gösterip Doktor Turan'a hakaretlerde bulundu. Yaşanan bu hakaretlerden sonra Turan polisi arayarak ‘Beyaz Kod’ bildirdi. Yaşanan anlar doktorun telefon kamerasından ve sağlık merkezindeki kameralarla kaydedildi. Görüntülerde doktora saldıran kadının “Elimde kalırsın, bak kadın yemin ederim elimde kalırsın” şeklinde tehditler ettiği ve saldırdığı görüldü.

Doktor Turan, hasta hakkında şikayetçi olduğunu ancak hastanın kimlik bilgileri olmadığı için dava açamadığını bildirdi. " 3 günlük rapor aldım. Mart ayından beri Koronavirüs sürecindeyiz ve bu sürecin başından beri maske takılması gerektiği bütün medya kanalları tarafından gösteriliyor. Halk bunun bilincine ulaşmış olmalı. Hala bunun bilincinde olmayanlar için biz sağlık çalışanları olarak bireysel olarak ulaşmaya çalışıyoruz ancak bu şekilde tavırlar ile karşılaşınca çok yıpratıcı bir süreç başlıyor bizim için" ifadesinde bulundu.