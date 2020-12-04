T24 LogoT24 Logo
Haberler

Aile sağlığı merkezinde maske uyarısı yapan doktora saldırı

'Maske tak' uyarısını duyduktan sonra doktoru darp etti

04 Aralık 2020 13:12

İstanbul Avcılarda bir aile sağlığı merkezinde maske takmadığı için uyarılan kadın, uyaran doktoru darp edip hakaretler savurarak “Elimde kalırsın” dedi. Yaşanan anlar hem doktorun cep telefonu kamerası hem de güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olaydan sonra uzaklaşan kadın için doktor "Beyaz Kod" vererek şikayetçi oldu.

İddiaya göre sağlık merkezine maskesiz giren kadın doktor Yağmur Turan'a soru sormak istedi. Turan maskesiz kadına maske takması gerektiğini hatırlattıktan sonra maskesiz kadın buna tepki gösterip Doktor Turan'a hakaretlerde bulundu. Yaşanan bu hakaretlerden sonra Turan polisi arayarak ‘Beyaz Kod’ bildirdi. Yaşanan anlar doktorun telefon kamerasından ve sağlık merkezindeki kameralarla kaydedildi. Görüntülerde doktora saldıran kadının “Elimde kalırsın, bak kadın yemin ederim elimde kalırsın” şeklinde tehditler ettiği ve saldırdığı görüldü.

Doktor Turan, hasta hakkında şikayetçi olduğunu ancak hastanın kimlik bilgileri olmadığı için dava açamadığını bildirdi. " 3 günlük rapor aldım. Mart ayından beri Koronavirüs sürecindeyiz ve bu sürecin başından beri maske takılması gerektiği bütün medya kanalları tarafından gösteriliyor. Halk bunun bilincine ulaşmış olmalı. Hala bunun bilincinde olmayanlar için biz sağlık çalışanları olarak bireysel olarak ulaşmaya çalışıyoruz ancak bu şekilde tavırlar ile karşılaşınca çok yıpratıcı bir süreç başlıyor bizim için" ifadesinde bulundu.

 

 

 

ETİKETLER

AvcılarAile sağlık merkezimaskecovid-19darp

Diğer Videolar

ABD seçimini anlama rehberi | Oval Ofis'e 'bir numara' olarak geri dönüyor; Joe Biden kimdir?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2021

Sendikalaştıkları için işten atılan PTT işçileri: Hükmet yetkilileri ile görüşemezsek Ankara'ya yürüyeceğiz

AKP'li belediye başkanının cinsiyetçi ifadeleri tepki çekti: "Karılar gibi dedikodu yakışmaz"

Okan Bayülgen'den canlı yayında Gülben Ergen'i kızdıran sözler!

Davutoğlu, Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin Soylu’nun sözlerini yorumladı: “İçişleri Bakanı’nı muhatap almam”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

Mesut Özil’in gençlik yıllarında verdiği röportaj ortaya çıktı: "Türkiye'de takım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 23.00’e çekilebilir, okullar...

Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün yerini alacak oyuncu belli oldu...

Sedat Peker, Kuzey Makedonya'dan "kalış amacına aykırı davranış"tan sınır dışı...

'Kırmızı Fularlı Kız' paylaşımı gerekçesiyle gazeteci Cengiz Çandar hakkında 'yakalama...

CHP'li Başarır: Mersin Akkuyu'da art arda iki büyük patlama yaşandı;...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

Mesut Özil’in gençlik yıllarında verdiği röportaj ortaya çıktı: "Türkiye'de takım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24