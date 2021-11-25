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Aile sağlığı merkezine satırla girdi, sağlık çalışanları kendilerini odaya kapattı

Şüphelinin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğiştim ve Araştırma Hastanesine yatırıldığı öğrenildi

25 Kasım 2021 10:16

İstanbul’da elinde satırla aile sağlığı merkezine giren kişi paniğe neden oldu. Satır ile sağlık merkezinin duvarındaki panolara vuran, ardından satırı elinden fırlatan kişi aile sağlığı merkezinden ayrıldı. Merkezde bulunan doktorlar ve çalışanlar satırlı kişiyi görünce kendilerini odaya atarak saklandı.

 Aile sağlığı merkezine gelen polis inceleme yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelinin 15 Kasım tarihinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğiştim ve Araştırma Hastanesine yatırıldığı öğrenildi.

aile sağlığı merkezisatırlı saldırganİstanbul

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