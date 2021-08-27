Aile hekimlerinin yarın yapacağı miting 11 Eylül'e ertelendi

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin geri çekilmesini isteyen aile hekimleri, bugün bir kez daha iş bırakacak. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, yarın yapacakları mitinge Ankara Valiliği’nin izin vermediğini belirterek, "Ankara Valiliği, mitingimizin onaylanmadığını ve ileri bir tarih belirlememiz gerektiğini söyledi. Bizler de mitingimizi 11 Eylül’de yapacağız" dedi.

Özlem Sezen, yaptığı açıklamada, bugünkü bir günlük iş bırakma eylemini ve yarın Ankara’da yapmayı planladıkları mitingin ertelenme sürecini şöyle anlattı:

"Bir gelişme olmazsa 27 Ağustos’ta iş bırakacağız’ dedik"

"Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği yayınlandıktan sonra biz Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak, temmuz ayının ortalarından itibaren bir eylem takvimi planladık. Bu eylem takviminin içerisinde Sağlık Bakanlığı’na faks eylemi, Cumhurbaşkanlığı’mıza faks eylemi, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza açık mektup vardı. 16 Ağustos’ta bir iş bırakma yaptık ve ardından Sağlık Bakanlığı’na bir çağrıda bulunduk. ‘Bu Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’ni çekin, hep beraber düzenleyelim. Bir gelişme olmazsa 27 Ağustos’ta iş bırakacağız’ dedik. Ancak bu süreç içerisinde Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ni geri çekmek gibi, bizimle tekrar görüşmek ve bu yönetmeliği düzenlemek gibi bir hareket olmadı.

"İş bırakma eylemine katılacağını bildirenlerin sayısı 6 bini geçti"

Aksine, Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’nde itiraz ettiğimiz bir maddeler vardı, mali hak kayıplarımız da vardı ve ülke genelinde aile hekimlerinde yüzde 10’a varan maaş kesintisi oldu. Ayın 16’sında yapacağımız eylemden önce bir katsayı değişikliği yapılarak bu kesintinin olmayacağı bildirildi, Sağlık Bakanlığı tarafından. Ancak bu kesintiler yapıldı ve geri ödenmedi. Aynı zamanda bizimle de bir görüşme yapılmadı. Biz bunun üzerine 27 Ağustos’taki iş bırakmamızı da uyguluyoruz. Ülke genelinde tüm aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına bu çağrıyı yaptık ve büyük bir katılım olacak. Biz AHEF olarak, kendi turkuaz tablomuzu oluşturduk ve bu tabloya göre iş bırakma eylemine katılacağını bildiren aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımızın sayısı 6 bini geçti. Bu sayının çok daha fazla olacağını da görüyoruz.

"Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları haklarını savunmakta kararlı"

Eylem takvimimizin devamında 28 Ağustos’ta miting de vardı. Ancak Ankara Valiliği, 26 Ağustos’ta, mitingimizin onaylanmadığını ve ileri bir tarih belirlememiz gerektiğini söyledi. Bizler de mitingimizi 11 Eylül’de yapacağız. 28 Ağustos’ta yapacağımız mitingimiz, aile hekimliğinin daha iyi olması için ve ülkemizin sağlıklı geleceğini ifade edeceğimiz bir miting olacaktı. Ancak Ankara Valiliği üst üste çok sayıda miting olduğu gerekçesiyle bir olumlu cevap vermedi. Biz, bu gerekçenin çok doğru olduğunu da düşünmüyoruz. Belki Sağlık Bakanlığı bürokratları bir zaman kazanmak istiyor olabilir, bu mitingimizi engellemek yönünde bir girişimde bulunmuş olabilir veya dışarıdan bir girişimde bulunulmuş olabilir ama aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları haklarını savunmakta kararlı. Ülke genelinde pek çok sayıda aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı bu mitinge gelmek için de hazırlıklarda bulunmuştu. Bu süreçte özellikle il derneklerimizden çok sayıda arayan oldu. Uçak bileti alanlar, araç kiralayanlar, otobüs kiralayanlar… Çok sayıda hazırlık yapan meslektaşımız vardı. Tabii ki bu hazırlıklar boşa gitmedi. Belki biraz üzüldük ama bir sonraki mitingde çok daha güçlü, çok daha kararlı olarak geleceğiz. 11 Eylül’de Ankara’da ülkenin dört bir yanından aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları bir arada olacağız, haksızlığa dur diyeceğiz."

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