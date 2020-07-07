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Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü'nde eylem yapan kadınlar gözaltına alındı

07 Temmuz 2020 14:59

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nde eylem yapan kadınlar gözaltına alındı.

Kadına yönelik şiddet ile LGBTİ+lara yönelik  baskıcı politikaları protesto etmek isteyen kadınlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne girdi. Bina içinden sokağa karşı protesto gösterisi yapan kadınlara polis müdahale etti. 

"Artık Yeter! Kadınlar Yaşam Güvencesi İstiyor!" pankartı asan kadınların eylemi sırasında 7 kadın  gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar arasında Karşı Mahalle mubabiri Şeriban Alkış'ta bulunuyor. Gözaltına alınan kadınlar Vatan emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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