Aile Bakanı ile İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanı arasında 'koltuk' kavgası

AKP grup toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın danışman ve korumaları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. AKP Grup Toplantılarında her zaman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oturduğu koltuğa bu hafta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın danışmanı oturdu. Söz konusu durumu gören Bakan Soylu'nun danışman ve korumaları Bakan Kaya'nın danışmanını oturduğu yerden kaldırmak istedi. Gergin anlara da sahne olan dakikalar sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın danışmanı, Bakan Soylu'nun koltuğundan kalkarken koltuğa Soylu'nun korumalarından bir kişi oturdu.