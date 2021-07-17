Türk sinemasının efsane isimlerinden Ahu Tuğba, kızı Anjelik’in otomobilini çöpe attı.

ABD'nin Miami kentinde kızıyla beraber yaşayan Tuğba, sık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı.

Tuğba, o anları sosyal medya hesabından 'Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda' notuyla paylaştı.

Çöpe atılan otomobile üzülen Tuğba'nın takipçileri "Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin", "Kimse yapamadı mı?", "Arabayı kurtaran olur, atmayın" yorumlarında bulundu.