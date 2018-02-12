Ahmet ve Mehmet Altan'ın avukatları Ergin Cinmen "AYM kararının okunarak kayda geçmesini" istedi, ısrar edince duruşmadan atıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davanın beşinci duruşması bugün (12 Şubat 2018) İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma, 16 Şubat'a dek sürecek. Bu duruşmada mahkemenin, "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni devirmeye teşebbüs ettikleri” iddiasıyla yargılanan Altan kardeşler ve Ilıcak hakkındaki hükmünü açıklaması bekleniyor. Mahkeme Başkanı, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği hak ihlali kararının okunarak kayda geçmesini isteyen avukat Ergin Cinmen'i dışarı attı. Avukat Engin Cirmen mahkeme tam anlamıyla meşruiyet dışı soruşturma yönetiyor diyerek şunları söyledi: "Sadece bir talepte bulunduk. Bu talebimizde anayasa mahkemesi genel kurulu kararını ki bunu Mehmet Altanla ilgili karar vermişti. Bunun okunması için, hukuk kuralları içerisinde bu söz konusudur. Sırf bunu demek için söz istedik ve söz vermedi, dışarıya atıldık. Tamemen kural dışı yürütülen bir dava" dedi.