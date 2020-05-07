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Ahmet Türk ve CHP'li Sarıbal'dan Kürtçe şarkı

07 Mayıs 2020 08:19

Ahmet Türk ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal katıldıkları bir programda sunucunun isteği üzerine Kürtçe şarkı söyledi. 

Karantina TV'de yayınlanan "Necdet Saraç'la Farklı Çizgi" programına katılan CHP'li Orhan Sarıbal ve eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbakanı Ahmet Türk Kürtçe şarkı söyledi. 

Rize’den katılan Orhan Sarıbal, “Kınayı Getir Aney” isimli Kürtçe- Türkçe kına şarkısını seslendirirken, Mardin’den bağlanan Ahmet Türk ise Aram Tigran'ın "Ay dil" parçasını seslendirdi.

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