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Ahmet Türk: Tahliye oldum ama yüreğimin yarısı hâlâ cezaevlerinde, zindanlarda...

05 Şubat 2017 21:49

Cezaevinden tahliye olan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Mardin'de DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek ve HDP'li milletvekillerinin de aralarında olduğu bir heyet tarafından ziyaret edildi. Türk, Mardin'deki açıklamasında "Her zaman halkımızın demokratik, özgür geleceği için çaba içerisinde olacağız. 2 gün önce tahliye oldum ama yüreğimin yarısı halen cezaevlerinde, zindanlarda. HDP Eş Genel Başkanlarımız, milletvekillerimiz, 70'e yakın belediye eş başkanımız halen cezaevinde. Onları geride bırakmanın burukluğunu yaşıyoruz." dedi. Kürtlerin hiçbir halka düşman olmadığını söyleyen Türk, "Tek isteğimiz demokrasi içinde özgür, eşit bir yaşamı gerçekleştirmek. Birlikte yaşadığı halklarla beraber ortak demokratik talepler etrafında buluşmak. İnşallah dayanışmanın yolu açılır" dedi.

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