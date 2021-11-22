Ahmet Şık'tan Bakan Soylu'ya: Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilmek üzere yakalanan 5 ton kokain ile ilgili açılan bir soruşturma var mıdır?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, İçişleri Bakanlığı Bütçe Komisyonu görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kolombiya'dan Türkiye'ye getirilmek üzere yakalanan 5 ton kokaini sordu. Şık, "Açılan bir soruşturma var mıdır? Varsa bu kokainin alıcısı kimlerdir?" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “10 bin dolar alan siyasetçi kim? Metin Külünk müdür bu kişi?” diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı’nın bütçesine ilişkin görüşmeler sürüyor. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Son 6 aydır organize suç örgütü lideri Sedat Peter ifşa, itiraf ve iddialarda bulunuyor. Kamuoyunun merak ettiği sorular var.

Bir mafya liderinin koruma kararının uzatılmasına neden onay verdiniz?

Sedat Peker, ‘oluk oluk kanlarınızı akıtacağız’ diyerek, şehir şehir AKP’ye oy toplamak amacıyla miting yapıp tehditler savururken, hakkında herhangi bir soruşturma başlatıldı mı?

9 Haziran 2020’de Kolombiya’da Türkiye’ye gönderilmek üzere yakalanan yaklaşık 5 ton kokainle ilgili açılan bir soruşturma, hakkında işlem yürütülen birileri var mıdır? Varsa bu kokainin alıcısı kimlerdir?

15 Temmuz gecesi TRT binasının önünde iken yanınızda bulunan kuzeniniz Sadık Soylu'nun cep telefonuyla uyuşturucu ticareti ve organize suç örgütü faaliyetlerinden haklarında polis kaydı bulunan mafya mensupları Ayhan Bora Kaplan, İsmail Altınok ve Levent Çiçek’le görüştünüz mü? Adamları ve silahlarıyla birlikte TRT önüne çağırdınız mı? Polisin teknik takibinde olan bu kişilerle yaptığınız telefon konuşmalarının dinleme kayıtları Ankara Adliyesi'ndeki adli emanet bölümünde dururken neden herhangi bir soruşturma açılmamaktadır? Bu kişilerle, nereden, nasıl ve niçin tanışıyorsunuz?

Sezgin Baran Korkmaz’ı İçişleri Bakanlığı’na çağırtıp İnan Kıraç’la aralarındaki alacak verecek meselesine dahil olduğunuz doğru mu? Doğruysa bu sürece neden ve kimlerin talimatıyla dahil oldunuz? Korkmaz’a hakkında soruşturma açtırtacağınızı söyleyip kaçmasını söylediğiniz yönündeki iddialar doğru mu? Veyis Ateş’in Korkmaz’dan adına 10 milyon euro rüşvet istediği klikle ilgili bilginiz veya bu kliğe herhangi bir dahliniz var mı?

Ergenekon soruşturmaları sırasında Gülen çetesi içinde yer alan şimdinin firari savcısı Zekeriya Öz'ün bağlı olduğu Gülen Cemaati, Demokrat Parti Genel Başkanlığı seçimi sırasında sizi destekledi mi?

2010’daki Anayasa değişikliği sırasında yürüttüğünüz ‘evet’ kampanyaları için bazı şehirlerdeki organizasyonların masrafı için Fetullah Gülen’in en yakın halkası içinde bulunan Barbaros Kocakurt’un onayıyla size para verildiği iddiası doğru mu? Referandum dönemindeki katkılarınızdan ötürü, takdirlerini kabul etmek üzere Pensilvanya’ya gidip Fetullah Gülen’le görüştüğünüz iddiaları doğru mu?

10 bin dolar alan siyasetçi kim, tartışması var. Sürekli soruluyor, bilinen ismi tekrarlayalım. Metin Külünk müdür bu kişi?

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