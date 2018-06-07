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Ahmet Şık ''HDP'liler İnce'ye oy verecek mi?'' sorusunu yanıtladı

07 Haziran 2018 15:20

Gazeteci Ahmet Şık, bugün (7 Haziran 2018) FOX TV'de yayınlanan "Çalar Saat" programına konuk oldu. Burada İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Şık, şunları kaydetti: “Köprüden ince son çıkış. Ve bu toplumsal mutabakatın şu an kamusal karşılığı var. Bana en çok merak edilen soru HDP seçmeni ikinci tura kaldığında Muharrem İnce'ye oy verecek mi diye soruyorlar. Evet verecekler. Ben Kürt seçmeni adına konuşmuyorum ama bir ortak akıl ve vicdan adına konuşabiliyorum. Çünkü HDP seçmeni olmayıp HDP'nin parlamentoda olmasının kıymetini bilen insanların gösterdiği teveccühe, olgunluğa HDP seçmeni aynı şekilde karşılık vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü kaygılarımız aynı.”

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