Ahmet Şık: 1 Mayıs'ı arkadaşlarımızın karşılaştığı hukuksuzluğa isyan olarak da görmek lazım

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TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Maltepe miting alanından verdiği 1 Mayıs mesajında " 1 Mayıs sadece işçinin emekçinin, yoksulun, yoksun bırakılmışın günü değil; kesilen ağacın, kurutulan derenin, dünyaya örnek olmuş arkadaşlarımızın karşılaştığı hukuksuzluğa isyan olarak da görmek lazım" dedi.

Emek örgütleri ve işçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlamak için Maltepe'de buluşuyor. Sendikalar ve siyasi partilerin kortejleri Maltepe miting alanında toplanıyor. Kortejler, bayraklar, flamalar yürüyüş düzeni hazırlıkları sürüyor. Türkiye İşçi Partisi de (TİP) alanda yerini aldı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile Milletvekili Ahmet Şık, miting alanından 1 Mayıs mesajlarını T24 ekranlarına verdi.

"Bu ülkenin zorbalara, zalimlere teslim olmayacağını bir kez daha göstereceğiz"

Erkan Baş, mesajında "1 Mayıs'ın en çnemli tarafı işçi sınıfının, tüm dünyada birlik dayanışma ve mücadele günü olması. Her yıl bu mücadeleye yeni anlam katıyoruz. Bu yıl 1 Mayıs sloganımız "Zorbalar Kalmaz Gider", bu ülkenin zorbalara, zalimlere teslim olmayacağını bir kez daha göstereceğiz. Yeni başladık ama her geçen gün kararlılığımız, inadımız büyüyor. Hala evden çıkmayan yurttaşları da 1 Mayıs'a davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sadece işçinin emekçinin değil kesilen ağacın, kurutulan dereye karşı da isyan"

Ahmet Şık da "Erkan her zaman ki gib iyimser" diyerek sözlerine başladı. Şık konuşmasında şunları söyledi:

"Yaşadığımız dönemin karanlığına bakınca 1 Mayıs'ı sadece şuradan kurgulamak gerekiyor. Sadece işçinin emekçinin, yoksulun, yoksun bırakılmışın günü değil; kesilen ağacın, kurutulan derenin, dünyaya örnek olmuş arkadaşlarımızın karşılaştığı hukuksuzluğa isyan olarak da görmek lazım. Kadınların öldürülmesine itiraz olarak da görmek lazım, yolsuzluğa, yağmaya, talana itiraz olarak görmek lazım. En azından önümüzdeki "seçim olacak ve gidecekler" diye birikenleri şuraya davet etmek lazım. En azından 1 Mayıs'ı milat alıp, her günü 1 Mayıs olarak yaşamak gerek."