Prof. Ahmet Saltık: Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanede yurt dışından getirilen hastalar 20 bin dolara tedavi ediliyor

Halk TV’de Şirin Payzın ile 'Sözüm Var' programına katılan Prof. Dr. Ahmet Saltık, Saltık, İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nın pistinin parçalanarak yapılan ve sahra hastanesi olacağı söylenen hastaneye ilişkin bir iddiada bulundu.

Söz konusu hastaneye Sağlık Bakanlığına bağlı bir şirket aracılığıyla yurt dışından getirilen hastaların 20 bin dolar karşılığında yatırıldığını öğrendiklerini ifade eden Saltık, “Daha önce de birkaç kez dile getirdim bunu. Sağlık Bakanlığından herhangi bir yalanlama gelmedi” diye konuştu.