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Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın keşke 3-5 sene evvel gelseydi

21 Mayıs 2021 12:08

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın Keşke 3-5 Sene Evvel Gelseydi" diye konuştu. 

Ahmet Nur Çebi, Haber Global'e konuk oldu. Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu değerlendiren Çebi, şunları söyledi: 

"Bir şeye kafayı taktığınızda, hırslandığınızda hırs önemli bir faktör başarıda. Biraz da hırslandık galiba. Futbolcuların oyun kalitesini gördünüz. Hocanın çok etkisi oldu. Sergen Hoca çok istedi. Geçmişte futbol oynamış olmanın kendisine verdiği avantaj da var. Sergen Yalçın Keşke 3-5 Sene Evvel Gelseydi"

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