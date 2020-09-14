90’lı yıllarda elini kirletmekten çekinmeyen bir polisin hikâyesi; Altın Portakal’da galasını yapacak 'Gelincik'ten fragman

Ahmet Mümtaz Taylan ve sanat sinemasına giriş yapan Kaan Yıldırım’ı bir araya getiren Gelincik filminden fragman paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda Orçun Benli oturduğu film 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Film Yarışması seçkisinde yer alıyor.

Gelincik’in konusu ise şöyle;

'Görevinden ayrılan bir polis olan Ayhan, yıllarca mücadele ettiği her şeyi ardında bırakarak kendisine yeni bir yaşam kurmaya karar verir. Şehirden uzakta bulunan bir orman evine yerleşen Ayhan, burada avcılık yapar. Ava çıktığı bir gün bir gelincik vuran Ayhan, bu sırada ortaya çıkan Karadayı’dan gelincikler hakkında tuhaf bir kenahet öğrenir. Gelincikler konusunda kendisini uyaran Karadayı, tuhaf olduğu kadar iyi bir insana benzemektedir. Ayhan, ardında bıraktığı anılarıyla yüzleşirken bir yandan da kendisine musallat olan gelincikle mücadele etmek zorunda kalır.'

Filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım, Hande Doğandemir, Bülent Emrah Parlak, Nilperi Şahinkaya, Eray Özbal, Mehmet Ali Kaptanlar, Yıldırım Bayazıt, Bulut Akkale, Cansu Karakartal, Bade Naz Doğan gibi isimler yer alıyor.