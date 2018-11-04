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Ahmet Kural'ın darp ettiği Sıla'nın ifadesi ortaya çıktı

04 Kasım 2018 10:59

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu'nun, Ahmet Kural'ın kendisini darp etmesinin ardından savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Kanal D haberden Emrullah Erdinç ve İbrahim Konar'ın haberine göre Şarkıcı Sıla, cumhuriyet savcısına verdiği ifade de Ahmet Kural'dan vücudunun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat yemek üzere darp edildiğini söyledi. Sıla kül tablası ile dayak yediği iddialarını ise yalanladı. Sıla ifadesinde Kural'ın kendisini hem dövdüğünü hem de ölümle tehdit edildiğini belirtti. Sıla ifadesinde konuşmanın bir anda kavgaya dönüştüğünü belirtirken tekme tokat dayak yediğini ve hakaretlere uğradığını ifade etti. Sıla darp olayında Kural'ın küllük kullanmadığını söyleyerek o iddiayı yalanladı. İfadede Kural'ın elinde küllük olduğu sırada Sıla'ya "git buradan seni öldürürüm" dediği de yar aldı. 

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