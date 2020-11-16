Ahmet Kaya'nın seslendirdiği Şafak Türküsü şiirinin şairi Nevzat Çelik anlattı: Kitabımı yayımlandıktan 1.5 sene sonra görebildim

Gazeteci Zeynel Lüle 'nin hazırlayıp sunduğu 'Gün Ortası' programında 20 yıl önce bugün hayata veda eden sanatçı Ahmet Kaya ile anılarını anlatan Şafak Türküsü şiirinin de şairi Nevzat Çelik , şiirin hikâyesini de anlattı. O dönem kendilerinin Metris Cezaevi'nden hücre tipi cezaevine sevk edildiğini belirten Çelik, "Şafak Türküsü isimli kitabımı yayımlandıktan 1.5 sene sonra görebildim" dedi.

O dönem Ahmet Kaya'nın şiirini seslendirdiğini öğrendiğini belirten Çelik, "Ben tanımıyordum, öyle bir imkanım da yoktu. 1 sene sonra dinleyebildim. Ben cezaevindeyken olan bir süreç" diye konuştu.