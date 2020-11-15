Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz?' şarkısını seslendiren Deniz Seki, sosyal medyada gündem oldu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses İbo Show programıyla ekranlara 9 yıl sonra geri döndü. Yeni programın konuklarından olan şarkıcı Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz?' şarkısını yorumladı. Deniz Seki'nin bu yorumu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmeyince sosyal medyada gündem oldu.