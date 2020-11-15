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Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz?' şarkısını seslendiren Deniz Seki, sosyal medyada gündem oldu

Seki'nin 'Nereden Bileceksiniz?' yorumu sosyal medyada çok konuşuldu

15 Kasım 2020 11:30

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses İbo Show programıyla ekranlara 9 yıl sonra geri döndü. Yeni programın konuklarından olan şarkıcı Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz?' şarkısını yorumladı. Deniz Seki'nin bu yorumu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmeyince sosyal medyada gündem oldu. 

9 yıl önce silahlı saldırı sonrası ekranlara ara veren İbrahim Tatlıses, Star TV ekranlarında İbo Show ile izleyicisiyle buluştu. Kutsi, Deniz Seki, Sibel Can, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olduğu İbo Show hayranları tarafından bekleniyordu.

Şarkıcı Deniz Seki'nin Ahmet Kaya'nın şarkısı 'Nereden Bileceksiniz'i seslendirdi. Deniz Seki, bu yorum sonrasında sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının Deniz Seki'nin yorumunu beğenmediği birçok mesaj paylaştı. İşte o mesajlardan bazıları; 

Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyada tepki yağdı
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyada tepki yağdı
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyada tepki yağdı
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyada tepki yağdı
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyada tepki yağdı
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyada tepki yağdı
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyada tepki yağdı
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyada tepki yağdı

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