Ahmet Kasım Han: Ortadoğu'da acılı bir geleceğe bakıyoruz

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi'nde Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı, harekatın son durumu ve Türkiye'nin dış politikadaki durumu masaya yatırıldı. Konuklardan Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kasım Han özellikle Ortadoğu için 'fena' bir zaman geldiğini belirterek, "Bunlar hala iyi günleri Ortadoğu'nun... Çünkü bundan sonra gelecek olan muhtemel şey bölgesel çatışma. Türkiye'nin kati suretle dışında kalması gereken bir çatışma. Ortadoğu'da acılı bir geleceğe doğru bakıyoruz" ifadelerini kullandı.