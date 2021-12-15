Ahmet Sonuç "Jahrein": 3 gündür yemek yemediğini söyleyen öğrenci vardı!

Halk TV ekranlarında yayınlanan Özlem Gürses'le Kayda Geçsin programının konuğu Twitch'te Jahrein ismiyle yayınlar yapan Ahmet Sonuç oldu.

Öğrencilere kumanya dağıtılmasına polis engeli

Daha önce bağımsız milletvekilliği adaylığını açıklayan Sonuç, öğrencilerle bir araya gelmek onların sorunlarını dinlemek amacıyla pazar günü Antalya'da bir KYK yurdunda bir toplantı organize etmek istediğini ifade etti.

Yurdun kampüs içinde olması nedeniyle içeriye giremediğini, kampüs dışında da kendilerini polisin beklediğini aktaran Sonuç, yaşananları şöyle anlattı, "Öğrencilerle bir araya gelmek istedim. Kumanya hazırlamıştık. Bu biraz da protest bir hareketti. Ancak öğrencilerle bir araya gelemedik. Gittiğimizde polis bizi bekliyordu. Bu yaptığımız toplanma yasalarına aykırıymış. Bizi aldılar götürdüler. 'Valilikten izinsiz böyle bir şey yapamazsınız' dediler."

Ahmet 'Jahrein' Sonuç sözlerine şöyle devam etti:

"Adam oturmuş sabah 'ekstra kahvaltıya 9 lira verdim' ya ''9 TL nedir!'' ve yarın aç kalacağım diyor, ben kumanya dağıtırken çocuğun biri '3 gündür bir şey yemedim abi çok sağol dedi' ben kendimi çok kötü hissettim, 3 gün bir şey yememek ne demek?" ifadelerini kullandıç