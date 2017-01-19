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Ahmet Hakan'dan Cübbeli Ahmet Hoca'ya 4 tavsiye

19 Ocak 2017 10:49

Kanal D Haber Dairesi Başkanı Ahmet Hakan, Kanal D Ana Haber bülteninde, Satranç açıklamalarıyla gündeme gelen Cübbeli Ahmet Hoca'ya 4 tavsiyede bulundu. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sunduğu programda hadisler okuyarak, "Satranç tavladan da kumardan da beter", "Satranç oynayan kişi insanların en yalancısıdır", "Satranç oynayan lanetlenmiştir, oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir" "Satranç, tavla ve kumardan da beter","Oynayanlara ölürken kelime-i şehadet nasip olmayabilir" ifadesini kullanmıştı.

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