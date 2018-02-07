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Ahmet Hakan'a Seren Serengil tepkisi: Haberde vermekten utanıyorsun da köşende yazmaktan mı utanmıyorsun?

07 Şubat 2018 19:02

Hakkında çıkarılan zorlama hapis kararının ardından cezaevine giren Seren Serengil, 3 gün sonra tahliye oldu. Gelişme ana haberlerdeki yerini alırken, o bültenlerden biri olan Kanal D Ana Haber'de 'ilginç' bir yayın politikası izlendi. Seren Serengil'in tahliyesini 2 dakika boyunca ekran başındakilere aktaran Ahmet Hakan, haberin ardından Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma vurgu yapıp özür diledi. Gelişmeler ile ilgili Ahmet Hakan, "Böyle bir günde, bir magazin ünlüsünün, bir başka magazin ünlüsünün gıybetini yaptı diye 3 gün hapse girmesinin ve bunun tadını çıkarmasının haberini ekrana getirdiğimiz için hepinizden özür diliyoruz" dedi. Ahmet Hakan'ın yorumladığı haber tarzı ise Beyaz TV'de 'Söylemezsem Olmaz' programında yorumlandı. Program yorumcularından Ali Eyüboğlu, “Hangi haberin girip girmeyeceğine kendisi karar veriyor. Vermek zorunda kalıyorum diyorsan özür dilemeyeceksin bu iki yüzlülüktür.” yorumunu yaparken, Ece Erken ise "Haberde vermekten utanıyorsan da köşende yazmaktan utanmıyor musun?" diye sordu.

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