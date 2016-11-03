Ahmet Hakan: Kimin kirli olduğuna Mehmet Metiner de karar vermeyecek

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın modere ettiği Tarafsız Bölge programında Cumhuriyet Gazetesine yapılan operasyon masaya yatırıldı. Ahmet Hakan, AKP'li Mehmet Metiner'e "Kimin kirli olduğunu Mehmet Bey de karar vermeyecek" diyerek çıkıştı. Programın konuklarından Ak Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in CHP'li Gürsel Tekin'in 7 Haziran seçimleri öncesi 'Gazetelere el koyacağız' sözlerini gündeme getirmesi üzerine, Gürsel Tekin canlı yayına bağlandı. Gürsel Tekin sözlerine açıklık getirmek isterken canlı yayında Mehmet Metiner ile tartıştı. Metiner, Gürsel Tekin'den hangi gazeteleri kastettiğini açıklamasını isterken 'İçinde bulunduğumuz medyanın da geçmiş tarihlerde kimlerden ne ihaleler aldığını açıklayın.' dedi. Bu sözler üzerine sinirlenen Ahmet Hakan ' İçinde bulunduğunuz kuruluş falan diyerek niye töhmet altında bırakıyorsunuz bizi? Gürsel Tekin'in düştüğü hataya sizde düşüyorsunuz. Varsa elinizde bir şey açıklayın. Bizim yayın kuruluşumuzun ne haysiyetsizliği var? Niye töhmet altında bırakıyorsunuz?' sözleriyle Metiner'e tepkisini gösterdi.