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Ahmet Hakan'ın sözleri sosyal medyada tartışma yarattı: Dediğiniz gibi faiz indikçe enflasyon da iniyor; ekonomide de olumsuz bir tablo yok

06 Ocak 2020 13:26

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ekonomiyle ilgili sözleri sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu. Hakan'ın, Erdoğan'a "Faizler indi, enflasyon da iniyor. ekonomide de herhangi olumsuz bir tablo yok hatta tam tersine.." diyen Ahmet Hakan'ın, Erdoğan'a soru yöneltmemesi de sosyal medyada alay konusu oldu. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK - Kanal D ortak yayınında Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül’ün sorularını yanıtladı. 

Hakan, "Biraz da ekonomiden söz edelim isterseniz" diyerek Erdoğan'a şunları söyledi: 

"Siz sürekli faizin inmesi lazım dediniz. Siz 'faiz inmeli' dedikçe bunun enflasyonu da indireceğini söylediniz. Siz bunu söyledikçe bütün ekonomi uzmanları 'Bu felaket olur, bu yapılmamalı' dedi. Ben de onlardan etkilenmiştim. Faiz indi, enflasyon da iniyor... Bu bir süreç, 2008'den beri hep bunu söylüyorsunuz. Gerçekten felaket senaryoları yazdılar. Hatta Merkez Bankası Başkanı direniyordu indirmemek için herkes onu destekliyordu. Halbuki hakikaten faiz indi, enflasyon da iniyor. Ekonomide de herhangi bir olumsuz tablo yok, hatta tam tersine..."

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