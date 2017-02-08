Ahmet Hakan, imamların 'evet' videolarını yorumladı

Ahmet Hakan, Kanal D Ana Haber bültenindeki "Ahmet Hakan Yorumluyor" bölümünde, İstanbul Belediyesi Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevli 11 imam, referandumda 'Evet' diyeceklerini belirten görüntülerini yorumladı. İmamlar görüntünün sonunda, Karacaahmet Mezarlığı'nda görevli imamlara da çağrı yaptığı görüntünün, sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak, "'Referandumda evet diyen imamlar' şeklinde sosyal medyada yer alan cübbeli ve sarıklı kişilerin Başkanlığımızla bir ilgisi yoktur" ifadesini kullanmıştı