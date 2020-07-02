Ahmet Hakan'dan uyarı alan Mehmet Metiner: RTÜK'ten ceza gelirse faturasını bize gönderin

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, CNNTürk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Kadınlara ve siyasilerin eşlerine yönelik sosyal medyada yer alan cinsiyetçi paylaşımların konuşulduğu programda AKP’li Metiner bir gafta bulundu.

Açıklamasında “Başak Demirtaş’a da yapılan hakarete bakanlarımız da yöneticilerimiz de bizler de sert bir biçimde tepki verdik. Hakaretin kimden geldiğine bakılmaz. Ama sayın Erdoğan’a da hakaretler ediliyor” diyen Metiner, atılan bir tweeti okurken gafa imza attı.

Kaftancıoğlu'nun bir vatandaşın Erdoğan için söylediği “Erdoğan’ın g… kılı olmaya meraklı…” ifadelerinin de yer aldığı tweetini okuduğu sırada Ahmet Hakan'dan uyarı geldi. Hakan, "Söylemeyin Metin Bey, ekranda söyleyemezsiniz" dedi. Bunun üzerine Metiner, “Ama başka türlü anlaşılmıyor” dedi.

Kaftancıoğlu'nun söz konusu tweetini eleştirdiği sırada Hakan Metiner'e, "Twitter'da her şey serbest. TV'de yasak. Biz RTÜK'e bağlıyız. O yüzden Twitter'da yazılmış bazı kelimeleri TV'de dile getirmeyelim. Sorumluluğumuz var çünkü" deyince Metiner, "Keşke nokta nokta deseydim. RTÜK'ten ceza gelirse de faturasını bize gönderin. Maaşımızdan kesip göndeririz" dedi.