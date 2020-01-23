Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın bu adamı, hak etmiyor!

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de 'FETÖ' ile mücadelede yargı kararları ve siyasetteki uzantıları 26. Dönem AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 24. Dönem CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören, Gazeteci Turgay Güler ve Hukukçu Prof. Dr. Ümit Kocasakal ile tartışıldı.

Günaydın'ın "Gazeteci olarak göreviniz burada olmayan bir adamın adı geçiyorsa canlı yayına bağlayıp cevap hakkı tanımaktır. Sürekli sizi aradım, Barış Yarkadaş'tan rica ettim öyle bağlandım" sözleri üzerine Hakan, "Siz çok saygısız bir insansınız" dedi.

Hakan, kendisiyle irtibat kuran bir CNN Türk çalışanının telefonunu sosyal medyada paylaştığını ifade ederek Günaydın'ı eleştiren Ahmet Hakan, "20 yaşında bir kızın telefon numarasını, sosyal medya hesabınızdan ortaya koydunuz. Sizin nerenize saygı göstereceğim. Bağlamayın bu adamı hak etmiyor. Ne ayıp bir şey bu" diyerek canlı telefon bağlantısından aldı.

Ne olmuştu?

CHP Ankara eski Milletvekili Gökhan Günaydın, Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla görüş soran CNN Türk çalışanının cep telefonu numarasını sosyal medyada yayınlamıştı.

Gazeteci yazar Rahmi Turan, Beştepe'ye giden CHP'li ismin Muharrem İnce olduğunu açıklamıştı. Rahmi Turan'ın açıklamaları sonrası CNN Türk'te çalışan genç kız, bir dönem CHP Genel Başkanlığı yapmış Gökhan Günaydın'a telefonla ulaşarak "Söyleyeceğiniz bir şey var mı?" diye sormuş, Günaydın ise "Konuşmak istemiyorum" diye cevap vermişti.

Ancak Günaydın, sosyal medyada yaptığı bu telefon görüşmesini çarpıtarak takipçilerine aktarmıştı. Günaydın, "Biraz önce, 01.00'de 0 (537) 922 ... 'den arayan kişi, CNN'den aradığını, Gazeteci Rahmi Bey'in saraya giden CHP'liyi açıkladığını, buna karşı ne diyeceğimi sordu. O konuları Erdoğan'a ve Hakan Fidan'a sorun demem üzerine telefon kapandı. Rezilsin CNN, çamurunda boğul..." diye yazmıştı.