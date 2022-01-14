Ahmet Davutoğlu: Yüzükle çıkılan yolculuk hesabı imkansız servetlere dönüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir Youtube yayınında başbakan olduğu dönemden bahsederken o dönem aynı partide olduğu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili eleştirilerde bulundu. Davutoğlu, Erdoğan’ın İstanbul’a adaylığı sırasında gösterdiği yüzüğe atıfta bulunarak "Yüzükle çıkılan yolculuk hesabı imkansız servetlere dönüştü" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Haberler.com’un Youtube kanalında katıldığı programda siyasete giriş sürecini anlattı. Siyaset öyküsünü anlatan Davutoğlu, başbakanlık yaptığı dönem ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin önemli açıklamalar yaptı.



Davutoğlu, programda o dönem aynı partide olduğu Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan’ın İstanbul adaylığı sırasında gösterdiği yüzüğe atıfta bulunan Davutoğlu şunları söyledi:

“Başbakan olduğunda bütün devleti görürsünüz, bütün bilgiler size akar. O zaman gördüm ki bir yüzükle başlayan yolculuk artık hesabı mümkün olmayan servetlere dönüşmüş. Her şeyi feda etme hayali 28 Şubat’ın kahramanlar, hiçbir şeyi feda edemeyen makamların mevkilerin peşinde koşar olmuş. Ben kimseyle makam lobisi yapmadım.”

Ne olmuştu?

1994 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Refah Partisi'nden İstanbul Belediye Başkanlığı’na aday olduğu günlerde bir resim sergisi sırasında yüzüğünü göstererek ”İşte bütün servetim bu yüzük, İstanbul’a hizmet etmeye hazırım” demişti.