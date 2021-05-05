Ahmet Davutoğlu: Yüreğimde bir çocuk gizli ve ben hep diyorum ki O'na sen hiç gitme!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu çocuklarla görüştü. Görüşmeyi anlatan bir video Davutoğlu'nun hesabından "Yüreğimde bir çocuk gizli ve ben hep diyorum ki O'na sen hiç gitme!" notuyla paylaşıldı.

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu çocuklarla çevrimiçi bir görüşme yaptı. Çocuklarla sohbet ederek onları dinleyen Davutoğlu'nun o anlarına dair bir video yayınlandı.

Davutoğlu'nun "Meclis'le çocuk arasında bir ilişki var" sözleriyle başlayan video, sosyal medyada "Yüreğimde bir çocuk gizli ve ben hep diyorum ki O'na sen hiç gitme!" notuyla paylaşıldı.