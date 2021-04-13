Şanlıurfa'ya yaptığı ziyaret sırasında yaptığı esnaf ziyaretlerinden görüntüler paylaşan Gelecek Partisi Genele Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Şanlıurfa’da kardeşlerimize bir dokunduk, bin ah işittik" dedi.

Ziyaret sırasında Davutoğlu'na yaşadığı ekonomik sorunları anlatan esnaflar, AKP'nin yaptığı kongreleri hatırlattı.

Davutoğlu videoyu, "Çiftçi, esnaf, işçi perişan durumda. Üç, beş müteahhite peşkeş çektiğiniz kaynaklarla gerçek ihtiyaç sahiplerine acilen destek verin!" ifadeleriyle paylaştı.