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Ahmet Davutoğlu, partisinin asgari ücret vaadini paylaştı: 600 TL vergi kesen sistem arızalıdır

26 Haziran 2020 08:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin ekonomiye dair bir vaadini paylaştı. Partsinin asgari ücrete ilişkin vaadini bir video ile duyuran Davutoğlu, videoyu "Zar zor geçinen asgari ücretliden 600 TL vergi kesen sistem arızalıdır. Ekonomide yeni bir model gelecek. İşverene ek bir yük gelmeden, asgari ücretlinin cebine brüt maaşının tamamı girecek!.." ifadeleriyle paylaştı. 

Davutoğlu'nun paylaştığı videoya göre, asgari ücretten kesilen 600 TL verginin kesilmeyeceği böylece işçinin cebine maaşının asgari üceretin tamamı olan 2 bin 900 TL gireceği vaad ediliyor. 

 

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