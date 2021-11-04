Ahmet Davutoğlu: Müflis tüccar eski defterleri karıştırır, müflis iktidar da enflasyon rakamlarıyla oynar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarına, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan tepki geldi. Davutoğlu, "Müflis tüccar eski defterleri karıştırır, müflis iktidar da enflasyon rakamlarıyla oynar" diye konuştu.

Üretici enflasyonunun yüzde 46,31 olduğuna dikkat çeken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir süre sonra tüketici enflasyonunun da tırmanışa geçeceğini belirterek, iktidara “Kaldı ki tüketici enflasyonu acaba gerçekten yüzde 19,89 mu?” sorusunu yöneltti.

“İktidarın gitme vakti gelmiştir”

Enflasyon rakamının bir türlü yüzde 20'yi bulmadığına dikkat çeken Davutoğlu, rakamın psikolojik bir eşikte bırakılarak 20 bandının altında tutulduğunu savundu. Bazı gıda kalemlerine gelen fiyat artışlarının yüzdesine de işaret eden Davutoğlu, “Ama onların enflasyonu yüzde 20'yi bulmuyor. Milletin enflasyonu ise yüzde 20'nin iki üç kat üstündeyse müflis iktidarın gitme vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı.