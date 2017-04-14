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Ahmet Davutoğlu, Konya'da Erdoğan mitingine katıldı: Ortak akıl çağrısı yaptı

14 Nisan 2017 19:34

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin olarak yürütülen "evet" kampanyası kapsamında düzenlenlediği Konya mitingine katıldı. Daha önce düzenlenen etkinliklere katılmamasıyla gündeme gelen Davutoğlu, burada "Kimse kaos beklentisi içine girmesin. Onlara dünyayı dar ederiz. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. 17 Nisan ortak kimliğin ortak aklın günü olmalıdır. Büyük davaların günü olmalıdır" mesajını verdi. Davutoğlu şöyle konuştu: "Tek bir yürek olmak zorundayız, tek bir ses olmak zorundayız. Kenetlenmiş bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Böyle kritik bir evrede bir anayasa değişikliğine gidiyoruz. Anayasa değişikliği milletin onayına sunulacak. Bu millet her zaman doğru karar vermiştir. Söz de karar da sadece milletindir. O karar ne olursa olsun başımızın tacıdır. Bu milleti bölmek isteyenlere karşı 16 Nisan'da kim ne oy vermiş olursa olsun 17 Nisan sabahı Türkiye'nin her bir köşesinde her komşu birbirine selam versin, tebessüm etsin. 'Türkiye'nin geleceği parlak olacak' desin. Ve yine o sabah kalktığımızda kimse kaos ve kriz çığırtkanlığı yapmasın. Elhamdülillah, devletimizin başında Sayın Cumhurbaşkanımız var, 2019'a kadar da görevinin başında. Birbiriyle kenetlenmiş AK Parti grubumuz var. 17 Nisan sabahı ortak aklı işleterek, kimin heybesinde ne varsa onu ortaya koyarak hep birlikte geleceğimizi inşa etme günüdür. 17 Nisan sabahı bu anlamda büyük davaların günü olmalıdır. Konya küçük hesapların değil, büyük davaların şehridir. 17 Nisan sabahı şunu diyeceğiz: Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Yeni Türkiye'yi kurmak lazım."

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