Kars'ta "Kızım mülakatı kazandı, polisliğe giremedi" diyen vatandaşa Davutoğlu'ndan yanıt: Mülakatı kaldıracağız

23 Mayıs 2022 19:26
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kars'ta esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Davutoğlu'nun bir vatandaş ile arasındaki geçen diyalog şöyle:
Vatandaş: Benim bir kız çocuğum ile oğlum üniversiteyi bitirdi. Benim kızım polis olmak için müracaat etti. Mülakatta 95 puan aldı.
Davutoğlu: 95 puan aldı, giremedi. Nerede kızımız şimdi?
Vatandaş: Köyde. Mülakatta, Erzincan'da 95 puan aldı. Benim büyük oğlum da edebiyat mezunu, şuan boşta. Hiç kimse de kulak asmıyor.
Davuoğlu: Çünkü onların kendi yakınları giriyor oralara. İnşallah bu mülakatı kaldıracağız biz. 95 alan doğrudan tayin olacak.
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