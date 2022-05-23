Kars'ta "Kızım mülakatı kazandı, polisliğe giremedi" diyen vatandaşa Davutoğlu'ndan yanıt: Mülakatı kaldıracağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kars'ta esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Davutoğlu'nun bir vatandaş ile arasındaki geçen diyalog şöyle:

Vatandaş: Benim bir kız çocuğum ile oğlum üniversiteyi bitirdi. Benim kızım polis olmak için müracaat etti. Mülakatta 95 puan aldı.

Davutoğlu: 95 puan aldı, giremedi. Nerede kızımız şimdi?

Vatandaş: Köyde. Mülakatta, Erzincan'da 95 puan aldı. Benim büyük oğlum da edebiyat mezunu, şuan boşta. Hiç kimse de kulak asmıyor.

Davuoğlu: Çünkü onların kendi yakınları giriyor oralara. İnşallah bu mülakatı kaldıracağız biz. 95 alan doğrudan tayin olacak.