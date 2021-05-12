Ahmet Davutoğlu: Bu ittifak sisteminin partilerin doğasını bozduğu kanaatindeyiz; AK Parti'yi bugün tanıyamıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifakların partileri iki kutba sıkıştırdığını ve bu sistemin partilerin doğasını bozduğunu söyleyerek hedeflerinin tek başına iktidar olmak olduğunu söyledi. İttifaklara yaklaşımları konusunda sorulan soruya yanıt veren Davutoğlu, diğer partilerle işbirliği yapmaya ve diyalog kurmaya sıcak baktıklarını ancak şimdiden var olan ittifaklara kendini mahkum hissetmenin doğru olmayacağını dile getirdi.

K24 TV'ye verdiği röportajda "İttifak sisteminin partilerin doğasını bozduğu kanaatindeyiz" diyen Davutoğlu, "İçinde bulunduğum genel başkanlık yaptığım AK Parti'yi bugün tanıyamıyorum çünkü ittifak üzerinden MHP ipoteğinin altında çalışıyor AK Parti. Bugün Tayyip Erdoğan attığı her adımda sayın Bahçeli ne der diye düşünmek zorunda. Bizim dönemimizde düşünmüyorduk" diye konuştu.

Hedeflerinin partilerini hızlı bir şekilde kurumsallaştırmak olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Şu anda kendi çizgimizi oluşturuyoruz" diyerek hedeflerinin tek başına iktidar olmak olduğunu söyledi.

"Bahçeli aynı Ecevit’te olduğu gibi o yükü taşımaktansa bu yükten kurtulayım diyebilir"

Türkiye'nin psikolojik olarak şuanda seçim ortamına girdiğini söyleyen Davutoğlu, iktidarın da erken seçim sinyali verdiğini ancak cumhurbaşkanlığı hükümet istemine gelen hukuki çerçevenin erken seçimi zorlaştırdığını belirterek "Çünkü mecliste böyle bir karar çıkması daha zor. Cumhurbaşkanı da bunu almamak için son ana kadar direnecek. Ben bundan eminim. Çünkü gireceğini bir seçimi kaybetme riski artık çok yüksek. Kazanma ihtimali her geçen gün azalıyor. Son anketler de hep bunu gösteriyor" dedi.

MHP'nin büyük bir oy kaybı yaşadığını bunun nedeninin de AK Parti’den hoşnutsuz kitleler olduğunu söyleyen Davutoğlu, MHP'den kopan seçmenin Gelecek Partisi'ne yönelebileceğini söyledi. Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’nı bozma ihtimali olduğunu söyleyen Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Ramazan’dan önce AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın çok güçlü olduğu 11 ili gezdim. Bazı yerler ise MHP’nin güçlü olduğu yerler. Oralardaki atmosferi gördüğümde AK Parti’nin bir çözülme sürecine girmiş. Ayrıca MHP büyük bir oy kaybında. Yüzde 5’le doğru geriliyor. Bunun en önemli sebeplerden biri de eskiden AK Parti’nde rahatsız olanlar MHP’ye giderdi. Ama Cumhur İttifakı’nın toplam oyu değişmezdi. Şimdi bizim çıkışımızla birlikte AK Parti ve MHP’de rahatsız kitleler yeni bir adres buldular. Bu da MHP’nin oy oranını aşağıya doğru çekiyor. AK Parti’den büyük bir hoşnutsuz kitle var. bize doğru gelme ihtimalleri çok yüksek. Alanda artık AK Parti ile MHP çözülüyor. Bir müddet sonra MHP, AK Parti ile birlikte iktidar olma kanaatini kaybederse Bahçeli aynı Ecevit’te olduğu gibi o yükü taşımaktansa bu yükten kurtulayım diyebilir. Çünkü bu yolsuzluklar MHP’nin tabanını da ciddi şekilde rahatsız ediyor. İşte ticaret bakanı kendi şirketinde dezenfekten satıyor. Ve benzeri şeyler. Bu durum hem AK Parti hem de MHP tabanında ciddi hoşnutluklara yol açıyor" diye konuştu.