Ahmet Davutoğlu: Bu zamlar, akılla, mantıkla izah edilemez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile yeni yılın ilk gününde akaryakıta, elektriğe ve doğalgaza yapılan zamları eleştirdi. Davutoğlu videoda, zamların 'akıl ve mantıkla izah edilemeyeceğini' belirterek "İki yüzlü iktidar herkese dolar düştü indirim yapın diyor, kendisi zam derdinde! Yeni yılda, eskiyen iktidar gidecek!" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda iktidarı eleştirdi. Yapılan zamlara tepki gösteren Davutoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Bu zamlar, akılla, mantıkla izah edilemez! İki yüzlü iktidar herkese dolar düştü indirim yapın diyor, kendisi zam derdinde! Dahası bu zamlarla halktan alacağı paralarla “hazine garantili katmerli faiz” vaat ettikleri rantiyeyi besleyecekler! Yeni yılda, eskiyen iktidar gidecek!"