Ahmet Davutoğlu: Bana yapılanları anlatsaydım, Ak Parti parçalanırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuk olduğu televizyon programında, "Bana yapılanları anlatsaydım, Ak Parti parçalanırdı" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Habertürk’e konuk oldu. “Sayın Erdoğan, Perinçek’in siyasi rotasına girmeseydi, ben oturur kitaplarımı yazardım” diyen Davutoğlu, AKPden ayrılmadan önceki süreçte, akrabalarının baskılara maruz kaldığını belirtti.

"Bana karşı her türlü ahlaksız komployu yaptılar"

Davutoğlu, “Bana karşı her türlü ahlaksız komployu yaptılar, üzerime trol çetelerini saldılar; ben vakarla çıktım. AKP’yi korumak için o konuşmayı yaptım. Eğer ben o gün bana yapılanları anlatsaydım AKP parçalanırdı” dedi.